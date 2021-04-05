İki hafta önce Dallas Steakhouse’u açan, bir şube de Las Vegas’ta açmaya hazırlanan Nusret, ABD’de yine gündemde.

NUSRET'İ SKEÇ YAPTILAR

NBC kanalının en çok izlenen Saturday Night Live programında Nusret’in kadın hayranlarını, etleri tokatlamasını ve 1100 dolarlık altın kaplama bifteklerini ti’ye alan bir skeç yayınlandı. Saltbae (Tuzlama) hareketiyle fenomen olan Nusret’i Beck Bennett canlandırdı.

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