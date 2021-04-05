Magazin Nusret skeci ABD'yi güldürdü!

Nusret skeci ABD'yi güldürdü!

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Nusret skeci ABD'yi güldürdü!

Nusret, ABD'de yine gündemde. NBC'nin en çok izlenen programında Nusret'in skecine yer verildi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 07:41 Son Güncelleme:
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İki hafta önce Dallas Steakhouse’u açan, bir şube de Las Vegas’ta açmaya hazırlanan Nusret, ABD’de yine gündemde.

NUSRET'İ SKEÇ YAPTILAR

NBC kanalının en çok izlenen Saturday Night Live programında Nusret’in kadın hayranlarını, etleri tokatlamasını ve 1100 dolarlık altın kaplama bifteklerini ti’ye alan bir skeç yayınlandı. Saltbae (Tuzlama) hareketiyle fenomen olan Nusret’i Beck Bennett canlandırdı.


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