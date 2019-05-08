Nusret takipçisine metrobüste buluşma teklif etti

Sosyete kasabı Nusret, uçakta spor yaparken video paylaşmıştı. Nusret bir takipçisinin 'Kolaysa metrobüste yap' yorumuna cevap verdi

08 Mayıs 2019, Çarşamba 20:30
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Nusret takipçisine metrobüste buluşma teklif etti

Tuz serpme hareketi ile tüm dünyada şöhrete kavuşan Nusret, özel uçağında spor yaparken çekilen videosunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Nusret'in kıskandıran videosu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir takipçinin, 'Mesele özel uçağında yapmak değil yeğenim, kolaysa metrobüste yap' yorumuna ise Nusret'ten cevap gecikmedi.

Nusret takipçisine saat verip, 'Sabah 6:30 metrobüsünde buluşalım' dedi.

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