Magazin Nusret yabancı basının gündeminden düşmüyor!

Nusret yabancı basının gündeminden düşmüyor!

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Nusret yabancı basının gündeminden düşmüyor!

Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı restoranın fiyatları yabancı basının gündeminden düşmüyor. Bu sefer de Reddit'e yüklenen fişte Nusret'in kuver için aldığı bedel şoke etti.

14 Ekim 2021, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Geçen ay Londra’nın merkezinde restoran açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe İngiliz basınının hedefinde. Hakkında üst üste haberler yapılan Nusret bu sefer de İngiliz Daily Mail gazetesinden manşet oldu.

Bir müşteri Nusret'te yediği yemeğin fişini Reddit'te paylaştı. Nusret Gökçe'nin lokantasında yemek yiyen müşteri tam olarak 37 bin sterlin (Yaklaşık 465 bin TL) hesap ödedi. Ancak hesapta bir detay vardı ki herkes şoke oldu.

Nusret'in lokantasındaki kuver hizmetine alınan bedel ağızları açık bıraktı. Lokantada alınan servis hizmetinin bedeli 4.829 sterlindi.

Bazı kullanıcılar bu hesabı ödeyen kişiye "Zengin ve aptal mısın?" diye kızarken bazı kullanıcılar ise bu fiyatlarla satış yapan Nusret'i hedef aldı.

Nusret geçen ay da bir müşterinin faturasının viral hale gelmesinden sonra 'olumsuz yorumları silmekle' suçlanmıştı.



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