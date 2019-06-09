Amerika’da bir yayınevi Nusret Gökçe’nin hayatını kitap yapmak istedi. Nusret hayatını yazacak bir yazar arıyor. Kitap, 36 yaşındaki Nusret’in başarı hikayesi ve uluslararası şöhretini konu alacak. Bu haberin ardından Nusret Gökçe kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Nusret Gökçe’nin biyografisi…

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Mesleğini “et sanatçısı” ve “et sihirbazı” olarak tanımlayan Nusret Gökçe Nusret Gökçe, 1983'te Erzurum'da doğdu. Babası Faik maden işçisidir. Dört kardeşi vardır. İki yaşındayken ailesiyle Darıca'ya taşındı. Öğrenimini altıncı sınıftayken yarıda bıraktı ve kasaplığa başladı. 2010'da Nusr-et Steakhouse adlı kendi markasını oluşturdu. Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk de ortaklarından biri oldu.

Pablo Escobar'ın hayatını anlatan ve Pedro Pascal'ın da rol aldığı 'Narcos" dizisinin 3. sezon tanıtım filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Nusret Gökçe, "10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim" demişti.







