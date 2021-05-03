Magazin Nusret'e sürpriz konuk

Nusret'e sürpriz konuk

Magazin

Nusret'e sürpriz konuk

Nusret, ABD’de açtığı yeni mekanına gelen Jason Statham ile birlikte tuz serptirdiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Türkiye’de dokuz yurt dışında ise on tane restoran zinciri bulunan Nusret Gökçe’nin Mıami’ye açtığı mekanına dünyaca ünlü isim Jason Statham konuk oldu.

Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan isimler arasına Statham da katıldı. Nusret, Statham ile tuz serptirdiği o anları Instagram hesabından yayınladı.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe, katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Nusret Gökçe’nin hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Nusret Gökçe kimdir, nasıl ün kazandı?

Mesleğini “et sanatçısı” ve “et sihirbazı” olarak tanımlayan Nusret Gökçe, maden işçisi bir babayla ev hanımı bir annenin 5 çocuğunun sondan ikincisi olarak Erzurum’da doğdu. Geçim sıkıntısı yüzünden daha 2 yaşına basmadan ailece toplanıp Darıca’ya göç ettiler. İlkokulu bitirir bitirmez henüz 13 yaşındayken, abisinin yanında kasapta çalışmaya başladı. Restoran kariyerine ise bir alışveriş merkezinde açılan kasap-restoran konseptiyle adım attı. Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen Nusret Gökçe, Arjantin'e doğru yola çıktı. 2010 yılında yurt dışında edindiği deneyimler sonucunda Etiler’de kendi restoranını açtı. Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.




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