Magazin Nusret'e twerk yaparken sevgilisine yakalandı

Nusret'e twerk yaparken sevgilisine yakalandı

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Nusret'e twerk yaparken sevgilisine yakalandı

Nusret Gökçe'ye twerk yapan kadın, o anda içeri sevgilisinin girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Hemen kendini toparlayarak kaçmaya başlayan kadının sevgilisi de peşinden koşarak gitti. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

28 Eylül 2020, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Meşhur tuzlama hareketiyle adından söz ettiren ve dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. Pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

Sevgilisini görünce kaçmaya başladı

Kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

Adamı kimse durduramadı

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından giden adamı kimse durduramadı. Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.


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