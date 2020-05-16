Magazin Nusret'in 25 bin kişiye dağıttığı hediyeler sahiplerine ulaştı

Nusret'in 25 bin kişiye dağıttığı hediyeler sahiplerine ulaştı

Magazin

Nusret'in 25 bin kişiye dağıttığı hediyeler sahiplerine ulaştı

Türkiye'nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, bir ay önce Instagram hesabından 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anlarının görüntülerini paylaştı.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 23:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nusret, bir ay önce Instagram hesabından hayranlarına yolladığı çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi ve beyaz eşya hediyelerinin sahiplerine ulaştığı anların videosunu "Bundan sonra olan olmayana verecek. Sizin mutluluğunuz benim hayat motivasyonum” notuyla paylaştı.


https://www.instagram.com/p/CAQXK1CFKpN/?utm_source=ig_web_copy_link


Nusret Gökçe, corona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı.

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir aşk daha bitti! Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı