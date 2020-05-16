Nusret'in 25 bin kişiye dağıttığı hediyeler sahiplerine ulaştı
Türkiye'nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, bir ay önce Instagram hesabından 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anlarının görüntülerini paylaştı.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 23:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Nusret, bir ay önce Instagram hesabından hayranlarına yolladığı çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi ve beyaz eşya hediyelerinin sahiplerine ulaştığı anların videosunu "Bundan sonra olan olmayana verecek. Sizin mutluluğunuz benim hayat motivasyonum” notuyla paylaştı.
https://www.instagram.com/p/CAQXK1CFKpN/?utm_source=ig_web_copy_link
Nusret Gökçe, corona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı.
Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.