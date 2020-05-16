Nusret, bir ay önce Instagram hesabından hayranlarına yolladığı çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi ve beyaz eşya hediyelerinin sahiplerine ulaştığı anların videosunu "Bundan sonra olan olmayana verecek. Sizin mutluluğunuz benim hayat motivasyonum” notuyla paylaştı.









Nusret Gökçe, corona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına büyük bir jest yaptı. Gökçe, tam 25 bin kişiye çeşitli hediyeler dağıtma kararı aldı.

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollayan Gökçe o anları da Instagram'dan paylaştı.Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.