Magazin Nusret'in Brezilya macerası

Nusret'in Brezilya macerası

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Nusret'in Brezilya macerası

Brezilya'ya giden Nusret, ülkenin ünlü şarkıcısı Michel Telo’nun YouTube’daki programına konuk oldu.

09 Ekim 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Dünya çapında açtığı 21 et lokantasıyla uluslararası bir şöhrete sahip olan Nusret Gökçe, Brezilya’ya gitti. Ülkenin ünlü şarkıcısı Michel Telo’nun, YouTube’daki programına konuk oldu. Ama öncesinde Brezilya macerasını Instagram’da yaptığı canlı yayında anlattı.

Kırmızı halı detayı

Nusret, Rio de Jenerio’da özel uçaktan inerken önüne kırmızı halı serildi. Pilotlar kendisine selam verdi. Bindiği helikopterde Brezilya’da açacağı lokanta için havadan yer baktı. Sonra ülkenin ünlü et şefi Tatiana Bassi ile yemek yapıp konuklara yedirdi. Bu canlı yayını 140 bin kişi izledi.

https://www.instagram.com/p/CGC5p9ElsBO/


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