Şovlarıyla gündemden düşmeyen adı dünya çapında ün yapmış Nusret Gökçe, annesiyle fotoğrafını paylaşıp Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve Kadınları 8 Mart’ta 12.00 ile 19.00 arası Nusr-et Steak House’a davet etti. Ücretsiz mönüde şunlar var: Lokum et, içecek ve baklava.

Alişan’a ortaklık teklif etmişti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programındaki habere göre; Nusret Gökçe’nin dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan’a ortaklık teklif ettiği öğrenildi. Alişan’ın o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret’e ‘hayır’ dediği ortaya çıktı.