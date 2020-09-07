Magazin Nusret'ten Lübnan için rekor ciro

Nusret'ten Lübnan için rekor ciro

Magazin

Nusret'ten Lübnan için rekor ciro

NUSR-ET, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 07:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül’de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı. Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL’lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi.


İlgili Haberler
Nusret Gökçe'nin takipçileri kapının peşindeNusret Gökçe’den 2 milyon dolarlık pozNusret Gökçe, 6 personelinde corona virüs çıkınca ABD'den iki milyon dolarlık yardım aldı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Ankara Wuhan olmuş!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Böcekli ruj sürmeyi bırakın!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nihat Hatipoğlu'ndan haber var! Doktorundan açıklama