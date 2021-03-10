Tadını çok seveceğiniz nutellalı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için nutellalı kurabiye tarifi arıyor ya da nutellalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nutellalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

NUTELLALI KURABİYE TARİFİ

Nutellalı kurabiye malzemeleri

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

2 yumurta

125 gram tere yağı

3 un bardağı un

1 su bardağı şeker

İsteğe göre fındık veya badem

Nutellalı kurabiye yapılışı

Tere yağı ve şekeri güzel bir şekilde yoğurun. Vanilyayı ve yumurtayı ilave ederek yoğurmaya devam edin. Un ve karbonatı yavaş yavaş eleyerek ekleyin. Kıvam alan hamura isteğe bağlı olarak damla çikolata, fındık veya badem ekleyerek yoğurmayı tamamlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuç içinde açın. İçine 1 tatlı kaşığı nutella sürüp kurabiyeleri kapatın. Belirli aralıklarla kurabiyeleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 14-15 dakika pişirin.



