Nutellalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Nutellalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Çikolatalı lezzetlere karşı zaafı olanlar nutellalı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet alıp çikolataya doyacağınız nutellalı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
10 Mart 2021, Çarşamba 15:59 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz nutellalı kurabiye tarifi favori lezzetiniz olabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için nutellalı kurabiye tarifi arıyor ya da nutellalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nutellalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
NUTELLALI KURABİYE TARİFİ
Nutellalı kurabiye malzemeleri
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket vanilya
- 2 yumurta
- 125 gram tere yağı
- 3 un bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- İsteğe göre fındık veya badem
Tere yağı ve şekeri güzel bir şekilde yoğurun. Vanilyayı ve yumurtayı ilave ederek yoğurmaya devam edin. Un ve karbonatı yavaş yavaş eleyerek ekleyin. Kıvam alan hamura isteğe bağlı olarak damla çikolata, fındık veya badem ekleyerek yoğurmayı tamamlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuç içinde açın. İçine 1 tatlı kaşığı nutella sürüp kurabiyeleri kapatın. Belirli aralıklarla kurabiyeleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 14-15 dakika pişirin.