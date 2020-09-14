Nvidia, Arm’ı 40 milyar dolar karşılığında satın aldı

Nvidia işlemci alanının önde gelen şirketlerinden Arm’ı 40 milyar dolar karşılığında satın aldı. 40 milyar dolarlık ücretin büyük bir bölümü nakit, bir kısmı da hisse senedinden oluşacak.

Arm, Nvidia içinde ayrı bir bölüm olarak işlev görecek ve genel merkezi Cambridge, İngiltere’de kalacak. Buna ek olarak Arm, bir dizi yerleşik ortaklarıyla tarafsız ve açık lisanslama modelini koruyacak.

ARM, dört sene önce SoftBank tarafından 31 milyar dolara satın alınmıştı.

Arm, Qualcomm, AMD ve Apple gibi yonga tasarımlarını tedarik ettiğinden, anlaşmanın tamamlanmasının ardından bazı yasal engeller ortaya çıkabilir. Apple, önümüzdeki aylarda Mac bilgisayarları için özellikle Arm tabanlı işlemcilere geçecek ve geçtiğimiz yıllarda Nvidia GPU çözümlerini kullanmayı reddetti.



