Nvidia, Arm’ı 40 milyar dolar karşılığında satın aldı
Çalışanlara açık bir mektupta, Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin gerçekten de İngiliz merkezli çip tasarımcısı Arm'ı satın aldığına dair söylentileri doğruladı. Raporlara göre, anlaşma 40 milyar dolar değerinde ve Nvidia'yı yarı iletken endüstrisinin en büyüğü yapıyor. Onur Binay/posta.com.tr
14 Eylül 2020, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
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Nvidia işlemci alanının önde gelen şirketlerinden Arm’ı 40 milyar dolar karşılığında satın aldı. 40 milyar dolarlık ücretin büyük bir bölümü nakit, bir kısmı da hisse senedinden oluşacak.
Arm, Nvidia içinde ayrı bir bölüm olarak işlev görecek ve genel merkezi Cambridge, İngiltere’de kalacak. Buna ek olarak Arm, bir dizi yerleşik ortaklarıyla tarafsız ve açık lisanslama modelini koruyacak.
ARM, dört sene önce SoftBank tarafından 31 milyar dolara satın alınmıştı.
Arm, Qualcomm, AMD ve Apple gibi yonga tasarımlarını tedarik ettiğinden, anlaşmanın tamamlanmasının ardından bazı yasal engeller ortaya çıkabilir. Apple, önümüzdeki aylarda Mac bilgisayarları için özellikle Arm tabanlı işlemcilere geçecek ve geçtiğimiz yıllarda Nvidia GPU çözümlerini kullanmayı reddetti.