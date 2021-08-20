Nvidia, ekran kartı tedarik sıkıntısının devam edeceğini söyledi

Nvidia CEO’su Jensen Huang, tedarik sıkıntısının 2022’nin büyük çoğunluğunda devam edeceğini açıklarken, arzın kısıtlı olacağını ve sorunun talep artışı ile ilgili olduğunu söyledi.

Şirket, çeyrek kazancında tüm zamanların en yüksek rakamı olan 6,5 milyar dolar gelir elde etti ve bu gelirin yarısı oyuncular tarafından geldi.

Açıklamalarında, kartların yüzde 80’inin düşük kazım gücü (LHR) kart olduğuna vurgu yapan şirket, kartları madencilerin değil oyuncuların aldığını söyledi.