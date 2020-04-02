Yeni ürünlerde 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan RTX 2060 GPU’lu modeller de bulunuyor. Yeni platformların tümü NVIDIA Turing mimarisini temel alıyor. Gerçek zamanlı ray tracing ve yapay zeka işlemlerine özel RT çekirdekleri atayan bu mimari, günümüzün en popüler oyunları ve önde gelen içerik üretim uygulamaları için yüksek performans ve görsel gerçeklik sağlıyor.

Yeni modellerin çoğu Max-Q yapılandırmasıyla sunuluyor. Bu NVIDIA teknolojisi sahip olduğu yeni özelliklerle bir mobil platformda görülebilecek en hızlı performansı ve en yüksek verimliliği elde ediyor.

NVIDIA’nın yeni grafik işlemcilerinden GeForce RTX 2080 Super 1080-1560 mHz arasında frekans hızına sahipken, GeForce RTX 2070 Super 1155-1380 mHz frekans hızına sahip durumda. Tanıtılan iki grafik işlemcisi de 14 Gbps’ye kadar bellek hızı sunarken, standart olarak 8GB GDDR6 standart bellek ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

NVIDIA’nın yeni grafik işlemcilerini Acer’ın ConceptD 7 Ezel ve ConceptD 7 Ezel Pro, Gigabyte’ın AERO 15 OLED ve AERO 17 HDR, MSI’ın Creator 15, Creator 17, WS66 ve WS 75, Razer’ın da Blade 15 Base RTX Studio Edition ve Blade 15 Advanced RTX Studio Edition bilgisayarlarında yer alacak. HP de önümüzdeki hafta yeni RTX Studio bilgisayarlarını piyasaya sürecek.

NVIDIA, RTX Super serisi grafik işlemcileriyle beraber GeForce GTX 1650’nin GDRR6 sürümü ve GTX 1650 Ti grafik işlemcilerini de tanıttı. GTX 1650 Ti, 1024 CUDA çekirdeği, GDDR6 bellek ve 55w TDP’ye sahip durumda. GTX 1650’nin GDDR6’nın teknik özellikleri ise henüz açıklanmadı.

Yeni RTX Gaming ve Studio dizüstü bilgisayarlar 15 Nisan haftasında dünya genelinde birçok iş ortağı tarafından piyasaya sürülecek. Mayıs ayında da yeni modeller eklenecek. Belirli modeller, yapılandırmalar ve fiyatlar bölgeye ve iş ortaklarının stoklarına göre değişebilir.

999 dolardan başlayan fiyatlara sahip RTX 2060 grafik işlemcili modeller arasında Acer Nitro 5, ASUS ROG G512, HP Omen 15, Lenovo Y540 ve MSI GF65 Thin yer alıyor. İlerleyen dönemde yeni modeller de duyurulacak.



