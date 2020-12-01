Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Türkiye’de satışa çıkıyor

GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı Ampere mimarisinin şimdilik giriş seviyesi durumuna geldi. RTX 3060 Ti modeli ise RTX 3070 ekran kartının altında yer alıyor.

Nvidia RTX 3060 Ti, referans soğutma sistemi ve tasarımıyla RTX 3070, 3080 ve 3090 ile benzer görünüyor. GA104-200 grafik çekirdeğini temel alan RTX 3060 Ti ekran kartında 4864 CUDA çekirdeği 1.67GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 grafik belleği 256-bit veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Kart 16.2 TFLOPS performans değerine kadar çıkabiliyor. Tüm bunlara ek olarak ekran kartı, 600W güç kaynağı ile rahatlıkla görev yapabiliyor. Ray Tracing ve DLSS gibi destekleri de olan kart, kasalarda çift yuva yer kaplıyor ve gücünü Nvidia’nın yeni 12 pin güç girişinden alıyor.

GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı için 4545TL başlangıç fiyatı belirlendi. Oyuncuların alabileceği diğer üçüncü parti markaların Türkiye fiyatları ise henüz belli değil.











