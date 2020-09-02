NVIDIA GeForce RTX 3090 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni RTX 3090, selefi GeForce RTX 2080 Ti’den şaşırtıcı derecede çok daha hızlı. Bunun yanında daha fazla çekirdek sayısı, 2 katından fazla bellek kapasitesi ve yüksek performans verimliliği beraberinde geliyor. Tüm geliştirmelerin yanı sıra 2. nesil RT ve 3. nesil Tensor çekirdekleri kullanıldığını belirtelim.

Yeşil takım GeForce RTX 3090’ı sadece herhangi bir oyuncu için değil, yeni nesil AAA oyun oyunları en üst kaliteli görseller ve yüksek FPS değerlerine sahip olmak isteyenler için tasarladı. Elbette fiyatı da tüm bunlarla doğru orantılı.

NVIDIA Ampere mimari özellikleri

İkinci nesil RT Çekirdekleri: Yeni özel RT Çekirdekleri, 58 RT-TFLOPS işlem gücüyle önceki neslin 2 katı iş hacminin yanı sıra eşzamanlı ışın izleme, gölgeleme ve hesaplama sunuyor.

Üçüncü nesil Tensor Çekirdekleri: Önceki neslin 2 katına kadar iş hacmine sahip yeni Tensor Çekirdekleri, NVIDIA DLSS gibi yapay zeka destekli teknolojileri çok daha iyi kullanmamıza olanak tanırken 238 Tensor-TFLOPS işlem gücü vaat ediliyor.

GeForce RTX 3090 fiyatı ve özellikleri

NVIDIA RTX IO: GPU tabanlı yükleme senaryoları ve oyun dosyalarının işlenmesi daha hızlı ilerlerken, giriş/çıkış performansı sabit sürücüler ve geleneksel depolama API’lerine kıyasla 100 kata kadar hızlanabiliyor. RTX IO, Microsoft’un yeni DirectStorage Windows API’si ile birlikte CPU çekirdeğinin yükünü RTX GPU’ya aktararak kare hızlarını üst noktalara taşıyor ve oyunların neredeyse anında yüklenmesine olanak tanıyor.

Dünyanın en hızlı grafik belleği: NVIDIA, RTX 3000 serisinde GDDR6X bellek teknolojisini kullanıyor ve bunun için Micron ile işbirliği yapıldı. Böylelikle veri aktarım süreçlerinde 1 TB/sn’ye varan bellek bant genişliği sunuluyor.

Yeni nesil üretim teknolojisi: Tüketici sınıfı GeForce ekran kartları, NVIDIA için özel olarak tasarlanan Samsung’un 8nm üretim teknolojisinden faydalanıyor. Bu sayede daha yüksek transistör yoğunluğu ve verimlilik elde edildi.

Yeni akış şlemcileri: Önceki neslin 2 katı FP32 iş hacmi ve 30 Shader-TFLOPS işlem gücü.

NVIDA GeForce RTX 3090 ekran kartı özellikleri

NVIDIA GeForce RTX 3090 grafik kartının kalbinde GA102 GPU yatıyor. GA102 NVIDIA’nın ürettiği en hızlı oyun GPU’su ve Samsung’un NVIDIA için özel ayırdığı 8nm üretim teknolojisini temel alıyor. 8nm üretim teknolojisi ve çeşitli geliştirmeler ile GA102 GPU içerisine 28 milyar transistör sığdırılabilmiş. Bahsi geçen bu GPU ayrıca 628 mm2 ölçülerinde. Bu da onu Turing TU102 GPU’nun hemen altında şimdiye kadar üretilmiş en büyük 2. oyun GPU’su yapıyor.

NVIDIA Ampere mimarisindeki yeni gölgelendirici çekirdeği 2.7 kat daha hızlı ve yeni RT çekirdekleri 1.7 kat daha hızlıyken, yeni Tensor çekirdekleri önceki nesil Turing GPU’lardan tam 2.7 kat daha performanslı. 2. nesil RT çekirdeği ise üst düzeyde donanım hızlandırmalı ışın izleme performansı sunacak.

Yeşil ekip, amiral gemisi RTX 3090’ı meydana getirmek için 82 SM’yi bir araya getirdi ve toplamda 10496 CUDA çekirdeği kullanıldı. GeForce RTX 3090, CUDA çekirdeklerine ek olarak yeni nesil RT (Işın İzleme) çekirdekleri, Tensor çekirdekler ve yepyeni SM birimlerini de yanında getiriyor.

Bellek tarafında ise büyük atılımlar yapılmış durumda. RTX 2080 Ti’ın 11 GB belleğine kıyasla kapasite 24 GB’a çıktı. Öte yandan bu bellekler Micron ile birlikte geliştirilen GDDR6X teknolojisi üzerine inşa edildi. 19.5 Gbps hızında çalışabilen 24 GB GDDR6X bellekler için 384 bitlik veriyolu kullanıldı ve tam 936 Gbps’lik bir bant genişliği ortaya çıkıyor.

Yeni nesil kartların PCIe 4.0 bağlantı teknolojisini de destekliyor.

NVIDIA GeForce RTX 3090 tasarımı ve soğutma kapasitesi

NVIDIA, GeForce RTX 30 serisi grafik kartları için bugüne kadarki en iyi ve en güçlü Founders Edition soğutma tasarımlarından birini geliştirdi. Yeşil takım, daha yüksek performansla birlikte yeni bir soğutma çözümüne ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bu nedenle bazı yeni ve mevcut teknoloji kullanılırken ekran kartlarının sessiz çalışması sağlandı. Soğutma çözümü ise benzersiz bir ekosisteme sahip.

Founders Edition, çift taraflı eksenel tabanlı fanlara sahip, hibrit bir buhar bölmesinden yararlanan tam alüminyum alaşımlı bir soğutucu kullanıyor. Heatsink soğutucu, nano-karbon ile kaplandı ve sıcaklıkları kontrol altında tutmak için iyi bir iş çıkarması bekleniyor.

Dahası, biri ön diğeri alt yüzeyde olmak üzere benzersiz bir fan yerleşimi ile karşı karşıyayız. Sözü edilen bu itme ve çekme fan konfigürasyonunun, ısıyı egzoz deliklerinden çok daha etkili bir şekilde dışarı ittiğinden bahsediliyor. Fanlardan birisi, kartın arka kısmından bir miktar havayı içerisine çekiyor. Ancak yeni modern tasarımla birlikte bu alınan hava sorunsuz bir şekilde dışarı atılabilecek.

NVIDIA GeForce RTX 3090 PCB ve güç tasarımı

Founders Edition GeForce RTX 3090 grafik kartlarındaki en büyük değişikliklerden biri de PCB tasarımında yapıldı. Yeni GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 modelleri, daha önce tüketici sınıfında görülmemiş, benzersiz ve kompakt bir PCB tasarımıyla geliyor.

PCB, özel tasarım RTX 2000 serisi kartlara göre üstünlük sağlayan 20’den fazla güç bobinine sahip. Bellek 2 fazdan güç alırken GPU 18 fazdan besleniyor. Bu bağlamda yeni ekran kartlarında hız aşırtma kapasitesi de üst düzeye çıkacak.

Buna ek olarak GeForce RTX 30 serisi Founders Edition kartlar, 12 pinli Micro-Fit 3.0 güç bağlantı noktasını kullanıyor. Ekran kartları, 2×8 pinleri 1×12 pine çeviren konektörle geleceğinden dolayı kullanıcıların yeni bir güç kaynağı almasına gerek kalmıyor.

Desteklenen teknolojiler

Microsoft DirectX 12 Ultimate

HDMI 2.1

DisplayPort 1.4a

NVIDIA DLSS

PCI Express 4.0

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA Ansel

NVIDIA FreeStyle

NVIDIA ShadowPlay

NVIDIA Highlights

NVIDIA G-Sync

NVIDIA GPU Boost

Vulkan RT API, OpenGL 4.6

NVIDIA Encoder: 7. Nesil

NVIDIA Decoder: 5. Nesil

VR Ready

NVIDIA Geforce RTX 3090 fiyatı ve satış tarihi

GeForce RTX 3090 1 Eylül tarihi itibariyle duyuruldu ve 24 Eylül tarihinde tüketicilerin kullanımına sunulacak. Yeni canavar 1499 dolarlık liste fiyatına sahip. Türkiye’de ise fiyatlandırma 14.400 TL’den başlıyor olacak. Ancak üçüncü taraf ortaklar tarafından üretilen grafik kartları çok farklı soğutma ve güç tasarımlarıyla gelecek. Dolayısıyla fiyatlar da büyük farklılıklar gösterebilir.

NVIDIA sunumunda performans kıyaslamaları yapmadı. Ancak sergilenen görsellere göre GeForce RTX 3070, RTX 2080 Ti’den daha performanslı. RTX 3080 ise RTX 2080 Ti’den biraz daha ileride ve RTX 3090’a baktığımızda RTX 2080 Ti’dan yaklaşık %50 daha güçlü görünüyor.

Yeni amiral gemisi BFGPU, inanılmaz derecede yüksek performanslar sunacak ve 8K çözünürlükte başarılı bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.



