Nvidia, GeForce RTX 3090 Ti ekran kartını tanıttı

GA102 çekirdeğini tam olarak kullanan GeForce RTX 3090 Ti oyun dünyasının en güçlü ekran kartı haline geldi. 19,5 GB/s hızında çalışan RTX 3090’dan farklı olarak yeni ekran kartı 21 GB/s hızında çalışacak. NVIDIA ayrıca RTX 3090 Ti’ın 40 gölge teraflop, 78 RT teraflop ve 320 AI teraflop işleyebileceğini de belirtiyor. RTX 3090 ise 35,6 gölge teraflop, 69,5 RT teraflop ve 285 AI teraflop işleyebiliyordu.

FP32 işlem performansı 40TFLOPS seviyesine çıkabilen ekran kartı böylece RTX 3090 ekran kartına göre yüzde 12 artış gösteriyor. 24GB GDDR6X bellek aynı kalırken hızın 21Gbps olarak belirlenmesi 1008GB/s bant genişliğine imkân tanıyor. Founders Edition versiyonunda 3 slot olacak.

450W enerji tüketimine ulaşan GeForce RTX 3090 Ti için satış tarihi olarak 27 Ocak sızdırılmıştı.

NVIDIA’nın dediğine göre RTX 3050 Ti, en son ışın izleme destekli oyunları 60 FPS’in üzerinde çalıştırabilecek. RTX 3050’nin çıkış tarihi olarak 27 Ocak söyleniyor.