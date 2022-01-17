Nvidia GeForce RTX 3090 Ti üretimi geçici olarak durduruldu

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti kartlarının lansman tarihi resmi olarak belirtilmedi. Ancak şirket, içerisinde bulunduğumuz Ocak ayı içerisinde yeni kart ile ilgili detayların paylaşılacağını belirtmişti. Ayrıca Şubat ayı için bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bekleniyor. CES 2022 etkinliğinde bu bilgilere yer verilmedi.

RTX 3090 Ti, 10752 CUDA çekirdeği, 21 Gbps bant genişliği ve 24 GB GDDR6X bellek sunuyor. Kartta 16 pinli güç bağlantı noktası ve 450W TDP değeri bulunuyor.

Nvidia, RTX 3090 Ti kartlarının henüz hazır olmadığını düşünüyor. Şirkete göre kartlar, hem BIOS hem de donanım olarak bazı sıkıntılara sahip. Ayrıntılar henüz net bir şekilde paylaşılmış değil. Ancak ekran kartı, markalara dahil iletilmeden üretimi durdurulmuş olarak bekliyor.

Nvidia, konu hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak belirtilenlere göre bu durum, kartın ilk çıkış tarihini etkileyebilir.