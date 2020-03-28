NVIDIA, her hafta GeForce Now için yeni oyunlar açıklayacak

COVID-19 nedeniyle evde kalan çoğu insan sayesinde akış hizmetleri popülerlik kazanıyor. Bunlar arasında video akışı hizmetleri en çok dikkat çekerken, dışarı çıkmak ve yeni oyun donanımı satın almak zorlaştığı için bulut oyunları da popüler hale geldi. Modern bir oyun konsolunuz veya iyi bir oyun PC'niz yoksa, ancak kararlı ve hızlı bir İnternet bağlantınız varsa, bulut oyunu akışı kesinlikle denemeye değer.

Google Stadia, Microsoft xCloud ve NVIDIA GeForce NOW gibi hizmetler bulut oyun paketine liderlik ediyor. Bu üçünden GeForce NOW en uzun süredir var olanı. Ayrıca, platformun kendisi için oyun satın almanıza gerek kalmaması da benzersiz.

Şu anda desteklenen oyunların listesi zaten oldukça büyük ve şimdilik Google Stadia kütüphanesini fazlasıyla aşıyor. Ancak NVIDIA yeni içeriklerin gelmeye devam etmesini sağlamak istiyor. Tam olarak ne sıklıkta? NVIDIA'ya göre, her hafta kadar sık.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce Now, her hafta perşembe günü yepyeni oyunları kütüphanesine ekleyecek. Bu sürecin başlangıcı olarak bu hafta platformun kütüphanesine eklenen oyunlar şu şekilde:

Arma 2: Operation Arrowhead

Control

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

Jagged Alliance 2 - Wildfire

The Guild 3