Nvidia RTX 3080 12GB resmi olarak duyuruldu

Ana modelin sahip olduğu GA102-200 yongasının güncellenmiş hali olan GA102-220'den güç alacak yeni ekran kartı, 2 adet SM artışı ile toplam 70 SM ve 8960 CUDA çekirdeği ile gelecek. Bununla birlikte 384 bit bellek veri yolu, 350W TDP değeri ve 12 GB GDDR6X belleklere sahip olacak yeni RTX 3080, yüzde 20 artışla 912.4 GBps bellek bant genişliğine ulaşacak.

Teknoloji şirketi Nvidia, yeni ekran kartı için 750W güç kaynağı öneriyor. Yenilenmiş versiyon, öncekine kıyasla 30W daha fazla elektrik çekiyor. Ancak cihazın fiyatı henüz açıklanmış değil.

Nvidia, yenilenmiş RTX 3080 modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceği ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı.