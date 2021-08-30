Bilim & Teknoloji Nvidia RTX 3090 Super ekran kartı hakkında yeni detaylar geldi

Nvidia RTX 3090 Super ekran kartı hakkında yeni detaylar geldi

Bilim & Teknoloji

Nvidia RTX 3090 Super ekran kartı hakkında yeni detaylar geldi

Nvidia RTX 3090 Super ekran kartıyla ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. GeForce RTX 3090 Super, orijinal modelden çok daha hızlı olarak 450W’a kadar güç gerektirecek. Intel’in Arc ekran kartlarını tehdit edecek model, büyük ihtimalle bu sene sonlarında çıkış yapacak.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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İddialara göre Nvidia, 400W’ın üzerinde güç gerektiren süper bir ekran kartı çıkaracak. Yeni RTX 3090 Super, bu seviyeyi beklenenden erken şekilde sektöre getirecek.

RTX 3090 modeline eklenecek 256 ek CUDA çekirdeğiyle birlikte çekirdek sayısında yaşanan %2,4’lük artış, güç gereksinimini de gözle görülür şekilde artıracak.

Söz konusu ekran kartı, 21 Gbps hızında VRAM’e sahip olacak. Şu anki GDDR6X’li RTX 3090’lar bile 19,5 veri aktarım hızına sahip. GeForce RTX 3090 Super’in harcadığı güç 450 Watt’ı geçerse, bu gücü sağlamak için 8 uçlu güç bağlayıcıları gerekebilir.

Son olarak GeForce RTX 3090 Super, sene sonuna kadar piyasaya sunulacak. Bu da onu Intel Arc’ın üstün bir rakibi yapacak.

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