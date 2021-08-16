İlki düzenlenen Nvidia Studio Creative Weekend canlı yayın etkinliğine yapımcı/yönetmen Caner Özyurtlu ile moda fotoğrafçısı/yönetmen Koray Birand konuk oldu. Yayınlarda sanatçıların yaratıcı süreci, iş akışları ve NVIDIA’nın sanatçıların iş akışında nasıl bir fayda sağladığı konuşuldu.

Nvidia Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl farklı bilgisayar üreticileri ve yaratıcı uygulama geliştiricileri ile ortak çalışarak 80’den fazla NVIDIA Studio sertifikasyonuna sahip dizüstü bilgisayar sürdü ve 50’den fazla uygulamayı RTX GPU’ları ile hızlandırılabilir hale getirdi. Ekran kartından güç alan bu bilgisayarlar ve uygulamalar, 45 milyondan fazla profesyonel ve üreten tüketici tasarımcıların tasarımlarının rekor sürede hayat bulmasına imkan sağladı.