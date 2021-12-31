Nvidia yeni grafik mimarisi için milyarlarca doları gözden çıkardı

Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 40 Ada Lovelace GPU'ları için TSMC'nin yeni nesil 5nm kaynağına büyük bir harcama yaptığı iddia ediliyor.

Ada Lovelace mimarisini 5nm sürecinde üretecek olan Nvidia, ortağı TSMC’ye 1.64 milyar dolarlık ön ödeme yaptı. Yeni yılın ilk yarısında ise 1.79 milyar dolarlık bir ödeme daha yapacak. Ayrıca Samsung’a da ödenmesi gereken bir miktar var. Döküm için toplam ödenecek miktar ise 6.9 milyar doları bulacak.

Ampere mimarisi ile performans konusunda önemli bir sıçrama yapan Nvidia, Ada Lovelace ile bunu da ikiye katlamayı planlıyor. 18432 CUDA çekirdeği barındıracak AD102 birimi 92TFLOPS seviyesine kadar çıkabilecek. Rekabette çok önemli hale gelen RTX 4000 serisi için haliyle Nvidia da masrafa girmekten çekinmiyor.