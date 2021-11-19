NVIDA, geliştirdikleri teknolojilerle oyuncuların işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Uzun zaman önce NVIDIA DLSS, çoğu oyuncunun performans sorunlarına çare oldu ve NVIDIA GeForce RTX serisi ekran kartlarında kullanılan en popüler teknolojiye dönüştü.

NVIDIA, şimdiyse GeForce Game Ready sürücülerinin yeni bir sürümünü indirmeye sundu. Bu sürücüyle birlikte yeni DLSS 2.3 sürümünün tüm yeniliklerinden faydalanabiliyorsunuz. DLSS 2.3, hareket, parçacık yeniden oluşturma, gölgelenme ve zamansal kararlılıkta nesne ayrıntısını iyileştirmek için hareket vektörlerini daha da akıllıca kullanıyor.

Bunlara ek olarak NVIDIA’nın yeni kullanıma sunduğu Image Scaling (Görüntü Ölçekleme) özelliğini de kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, NVIDIA Image Scaling yeni değil, ancak bunu ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Şirket, bunu 2019'da NVIDA Kontrol Paneli’nin bir parçası olarak piyasaya sürdü ve sıradan ayarlar listesine gömülmüştü. Ancak şimdi, Görüntü Ölçekleme GeForce Experience'ın bir parçası ve geliştiriciler için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak mevcut.

NVIDIA Kontrol Paneli ve GeForce Experience uygulamaları üzerinden ulaşılabilen bu teknoloji, açık kodlu bir şekilde geliştiriliyor. Bu sayede, dileyen tüm oyun geliştiricileri, kodlara ulaşıp, sistemi kendi oyunlarına kolaylıkla ekleyebiliyor. Özellik ayrıca oyun içi arayüzden de ayarlanabiliyor ve oyun başına keskinleştirme ayarı içeriyor.

Görüntü Ölçekleme ve NVIDIA’nın Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojileri aynı hedefe ulaşsa da, onları birbirine karıştırmamalısınız. Yeni algoritma, performansı artırmak için 4 yönlü ölçekleme ve uyarlanabilir keskinleştirme filtreleriyle 6 kademeli bir filtre kullanıyor. Görüntü tek geçişte keskinleşiyor ve ölçekleniyor.

Bu, temelde AMD'nin FidelityFX Süper Çözünürlüğü (FSR) ile aynı. Ancak en büyük fark, FSR'nin yükseltme ve keskinleştirmeyi iki ayrı adım olarak yerleştirmesi; NVIDIA Image Scaling'in ise her ikisini aynı geçişte yapabiliyor.

AMD’nin FSR teknolojisi ve NVIDIA’nın Image Scaling teknolojisi arasındaki bir diğer önemli fark ise, desteklenen oyun sayısı. AMD tarafında oyun yapımcılarının FSR teknolojisini oyunlarına entegre etmeleri gerekiyor ve şu ana kadar yaklaşık 20 tane oyunda FSR’a rastlamak mümkün. NVIDIA Image Scaling tarafında ise, eğer NVIDIA ekran kartına sahipseniz, Bütün oyunlarda NVIDIA Image Scaling teknolojisinden faydalanmanız mümkün. Özellikle GTX 900 ve 1000 serisi ekran kartı sahipleri için popüler oyunların teker teker yeni bir teknolojiyi daha entegre etmesini beklemeden oyun performansını hemen yükseltebiliyor olmak NVIDIA Image Scaling’in en kullanıcı dostu özelliği.

Görüntü Ölçeklemenin iki versiyonu var ama bunlar aynı amaca hizmet ediyor. İlk sürüm, GeForce Experience aracılığıyla sürücü düzeyinde geliyor. %85 çözünürlükten %50 çözünürlüğe kadar beş işleme çözünürlüğünü destekliyor ve keskinleştirme filtresi için bir kaydırıcı içeriyor. Bu, GeForce Experience kullanan bir NVIDA GPU'nuz olduğu sürece tüm oyunlarda çalışıyor.

Diğer sürüm, açık kaynak olan ve GitHub'daki geliştiriciler için kullanılabilen yazılım geliştirme kitleri. Kitler (SDK’lar), işlevsel olarak aynı; temelde aynı ayarları sunup, aynı sonuçları üretiyor. Tek fark, geliştiricilerin doğrudan oyunlarına Görüntü Ölçeklendirmeyi ekleyebilmeleri, böylece diğer grafik seçeneklerinin yanı sıra ayara da erişebiliyorsunuz. Bu sürüm oyun düzeyinde geldiğinden, platformdan bağımsız olarak hem NVIDIA, hem de AMD ekran kartlarında çalışıyor.

Tam bu noktada örnek vermek gerekirse NVIDIA Image Scaling ile, doğal 4K çözünürlükte 30 FPS değerinde çalışan bir oyun, en yüksek kalite modunda 46 FPS olabiliyor. NVIDIA DLSS performans modu ile ulaşılabilecek değer 69 FPS.

Şunu da unutmamak gerek NVIDIA Image Scaling özelliği çekirdek düzeyinde ve Windows dışında çalışıyor. Bu nedenle oyun görüntülerini doğru şekilde yakalamak için bir donanım kartına ihtiyacınız var. Bunun dışında GeForce Experience aracılığıyla ekran görüntüsü alabilmeniz için Shadowplay de güncellendi. Shadowplay’e ileri bir tarihte video yakalama desteği de eklenecek.

Pek çok geliştirici ve yapımcı da bu teknoloji hakkında, “NVIDIA Image Scaling, DLSS entegrasyonuna harika bir alternatif. Bize artık daha sağlam bir yükseltme seçeneği sunuldu” diyor.

Açıkçası NVIDIA Image Scaling, teknolojinin tüm geliştiricilere açık olması ve uygulanması nispeten kolay olduğu için artık yaygın olarak bulunan AMD FidelityFX Süper Çözünürlüğe doğrudan bir yanıt oldu.

NVIDIA Image Scaling nasıl açılır?

NVIDIA Image Scaling artık GeForce Experience'ın bir parçası, bu yüzden yapmanız gereken ilk şey GPU sürücülerinizi güncellemek.

Bundan sonra, yükleme yöntemi için Ekspres yerine Özel'i seçin. Sonraki sayfada, Temiz Yükleme Gerçekleştir kutusunu işaretleyin. Tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

NVIDIA Image Scaling'i açmak için iki seçeneğiniz var. Birincisi, yalnızca optimize edilmiş oyunlarla çalışan GeForce Experience aracını kullanmak. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

GeForce Experience'ı açın ve Ayarlar simgesine tıklayın

Genel sekmesi ve Görüntü Ölçekleme seçeneğini seçin.

İstediğiniz giriş çözünürlüğünü ve keskinliğini ayarlayın.

Ana Sayfa'ya tıklayın ve optimize etmek istediğiniz oyunu bulun.

Farenizi oyunun üzerine getirin, Ayrıntılar'a tıklayın ve Optimize Et'i seçin.

GeForce Experience aracılığıyla, Görüntü Ölçekleme yalnızca desteklenen oyunlarda çalışıyor. Desteklenmeyen oyunlarda da Görüntü Ölçeklendirmeyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bunun yerine NVIDIA Denetim Masası'ndan bunu etkinleştirmeniz gerekiyor.

NVIDIA Image Scaling, DLSS ve FSR arasındaki farklar

NVIDIA DLSS, Image Scaling ile AMD FSR temelde aynı amca hizmet ediyor. Yani bu teknolojiler görüntü kalitesinde mümkün olduğunca küçük bir düşüşle performansı artırmak için oyunlarınızın kalitesini yükseltmeye odaklanıyor. Yine de görüntü kalitesinde bazı farklılıklar var. Bu farkın ne kadar büyük olduğunu görmek için FSR ve DLSS'yi destekleyen iki oyunda 4K ekran görüntüsü aldık.

Birincisi, üç teknoloji arasında bazı farkları gösteren Deathloop. Grafik kalitesini mümkün olan en yüksek moda ayarladık ve her yükseltme aracı için en yüksek performans modunu kullandık.

Burada FSR genel olarak daha karmaşık bir yapıda. Demirlerde ve şamandırada daha pürüzlü kenarlar var, ince ayrıntılarda da bazı çözünürlükler kayboluyor (merdivenlerin yanındaki tabelaya bakabilirsiniz). Görüntü Ölçekleme genel olarak daha iyi görünüyor. Varsayılan keskinleştirme filtresi Görüntü Ölçekleme ile kendini biraz belli ediyor.

Necromunda: Hired Gun adlı oyunda da benzer durumlar geçerli. FSR'de ayrıntılar kayboluyor, Görüntü Ölçekleme de ise netlik çok daha iyi. Burada keskinleştirme miktarı size fazla gelirse GeForce Experience ile azaltabilirsiniz.

DLSS zamansal verileri de işlediği için, NVIDIA Image Scaling ve FSR’ye göre daha çok daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Ancak NVIDIA Image Scaling ve FSR de DLSS'e erişimi olmayan GPU'lara iyi bir alternatif olarak sunuluyor. NVIDIA Görüntü Ölçekleme ve FSR’yi kıyasladığımızda ise, performans ve görüntü kalitesinde özellikle keskinlik değerlerinde sunduğu ekstra ayarlar sayesinde NVIDIA Görüntü Ölçekleme’nin bir adım ileride olduğunu görüyoruz.

Buradaki en büyük fark, Görüntü Ölçeklemenin sürücü düzeyinde gerçekleşmesi, böylece NVIDIA GPU'nuz olduğu sürece herhangi bir oyunda bunu kullanabilirsiniz. Görüntü Ölçekleme genel olarak iyi sonuçlar veriyor. Ancak en iyi görüntüyü elde etmek için keskinleştirme filtresi ile oynamanız gerekebilir.

Ghosting problemi minimuma düşürüldü

Şirket aynı zamanda NVIDIA DLSS teknolojisi için de yeni bir güncelleme sundu ve bu teknolojiyi 2.3 sürümüne yükseltti. Yeni sürümde teknoloji daha akıllıca çalışıyor ve bu sayede daha zengin detaylar karşınıza çıkıyor. Belki de en önemlisi Ghosting problemi minimuma düşüyor ve görüntü titremesi azaltılıyor.

Bununla alakalı olarak NVIDIA, ICAT’i sundu. NVIDIA ICAT, oyun ekran görüntüleri ve videolarının A/B görüntü kalitesi karşılaştırmalarını yapmasını daha hızlı ve kolay hale getiren ICAT adlı yeni bir görüntü kalitesi karşılaştırma ve analiz aracı. NVIDIA ICAT, LDAT (Gecikme ve Görüntü Analizi Aracı), PCAT (Güç Yakalama Analizi Aracı) ve FCAT (Çerçeve Yakalama Analizi Aracı) gibi mevcut araçlara katılacak.

NVIDIA ICAT, herkesin 4 adede kadar ekran görüntüsünü veya videoyu kaydırıcılar, yan yana ve piksel gözetleme yakınlaştırmalarıyla kolayca karşılaştırmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, karşılaştırmaları uzamsal ve zamansal olarak hizalayıp farklılıkları inceleyerek sonuçlarını çıkartabiliyor.

ICAT ile sadece görselleri değil, videoları da karşılaştırabiliyorsunuz. Bu, özellikle yapay zeka tabanlı yeniden görüntü yapılandırma teknolojilerini uzamsal üst düzey tekniklerle karşılaştırırken önemli bir detay.

NVIDIA ICAT, ücretsiz olarak indirilebilecek ve herkes tarafından kullanılabilecek. Siz de DLSS, NVIDIA Image Scaling ve FSR arasındaki görüntü kalitesi farkını test etmek istiyorsanız, NVIDIA ICAT’i indirebilirsiniz.

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