Nvidia Research tarafından geliştirilen ve çizimleri tabloya dönüştürme aracı olan GauGAN, 2019 yılında bir demo ile tanıtılmıştı. Şimdiyse Nvidia GauGAN ile çalışan Canvas uygulamasını tanıttı ve RTX grafik kartı sahipleri açık betaya kayıt olabiliyor.

Nvidia Canvas, yaratıcıların fırça darbelerini gerçeğe yakın görüntülere dönüştürmek için yapay zeka kullanarak renk yerine malzemeye göre boyama yapmalarına olanak tanıyor. Uygulama, insanlar resim yaparken fotografik sonucu gösteriyor. Bu nedenle görüntülerinin şeklini görmek için kullanıcıların beklemelerine gerek kalmıyor ve hemen görebiliyorlar.

Nvidia Canvas, içerik oluşturuculara yaratıcı vizyonlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacak donanım ve yazılım araçları sağlayan bir program olan NVIDIA Studio’nun bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Çizimi yaparken aynı anda fotorealistik resmi görebiliyorsunuz ve beklemenize gerek kalmıyor. Ayrıca çizim sonucu oluşan dosyalarınızı .psd formatında kaydedip doğrudan Photoshop’a aktarabiliyorsunuz.

Uygulama, 15 farklı material ile çıkış yaptı. Ayrıca 9 farklı stil bulunuyor bu sayede fotorealistik resmi istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Materyaller arasında çim, kar, taş, dağ, sis ve su birinkintisi gibi seçenekler bulunuyor. Stiller ile de güneş ve ay ışığı gibi parametreleri değiştirebiliyorsunuz. Nvidia’nın açıklamasına göre GAN, Nvidia DGX sistemi üzerinde 5 milyon farklı fotoğraf ile eğitildi.