Nvidia, RTX 3000 serisi grafik kartlarını bu senenin sonuna doğru piyasaya sunmayı planlıyor. Yani GPU’lar Computex sırasında veya o tarihlerde resmen tanıtılabilir.

Hem fütüristik hem de simetrik bir görüntüye sahip ekran kartıları mavi renk gibi görünse de aslında öyle değil. Ambalaj yüzünden mavi görünen ekran kartı, aslında metal renginde.

Kullanılan malzemeler çok yüksek kalitede gibi görünse de, kenarların RTX 2080 gibi hala alüminyum olup olmadığı veya şirketin plastiğe geri döndüğü belli değil.

Nvidia RTX 3080 grafik kartı hakkında bazı önemli detaylar şu şekilde:

Fanlar çift yönlü. Bir fanın altında açık, diğerinde üstte açık giriş var. Her bir fanın tam yönünü sorgulamak zor olsa da, alt tarafın statik basınçlı bir fan olduğunu varsayabiliriz. Üst taraf ise kanatçıklardan akan havanın akması için havayı dışarı atıyor.

Isı emicisi eğri. Bu çok ilginç bir tasarım çünkü normalde hava akışını bozacaktı, ancak Nvidia, hava akışını sağlamak için basınç farklılıklarına dayanan ve bu tasarım felsefesi ile harikalar yaratabilecek itme tam konfigürasyonu deniyor gibi görünüyor.

PCB düzensiz şekilde ve ısı emiciye temas ettiğinde bitiyor. Resimde, RTX 3080'in sadece gri plastik kısmı PCB'yi barındırıyor, fan bölümü yok. Bu, Nvidia’nın yaklaşmakta olan Amper GPU'ları için küçük ve düzensiz şekilli bir PCB'ye işaret eden önceki söylentileri doğrulamaktadır.

Bir de ekran kartlarının neredeyse Founder's Edition olarak tasarlandığını söyleyebiliriz.

İddialara göre RTX 3080, GA104 GPU ile kutudan çıkacak ve RTX 2080'de bulunan 48 SMs'nin (3072 CUDA çekirdekleri) yerini alacak. Kartların uygun bir fiyatla gelip gelmeyeceği henüz belli değil.



