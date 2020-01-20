Onur Binay/posta.com.tr

Nvidia, RTX 30xx dizisi olarak adlandırılacak yeni grafik kartı üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni mimariyi Ampere olarak adlandırdığını zaten biliyoruz. AMD, markaya zorlu bir rekabet sunarken, ürünü en kısa sürede piyasaya sürmek için çok çalışıyor. Aslında, grafik kartının yeni dizisi, Mart ayında resmileşebilir.

Son çıkan rapora göre, GA103 ve GA104 çekirdek kodlarıyla çevrimiçi olarak iki yeni GPU ortaya çıktı. Her iki GPU da Ampere ailesinin ileri teknolojilerine sahip.

GA103 çekirdek kodlu ekran kartı, 10/20GB GDDR6 VRAM kapasitesiyle gelecek. Ayrıca 60 adet SM, 3480 akış işlemcisi ve 320 bit video belleği içerecek. Diğer yandan GA104 kodlu kart, 48 SM dizilimi ile birlikte 8/16GB GDDR6 VRAM bellek kapasitesine sahip olacak, 3072 akış işlemcisi ve 256 bit video belleği içerecek.

Teknik özelliklere bakıldığında GA103, Nvidia RTX 3080 GPU'yu işaret ederken, ikincisi RTX 3070'i gösteriyor. Her iki yeni GPU da 7nm mimari kullanılarak üretilecek. Ancak Nvidia'nın Güney Koreli Samsung ile iyi ilişkileri göz önüne alındığında iki şirketin iş birliği yapması olası. Ayrıca TSMC de 7nm üretim kapasitesi ile üretimi ele alabilir.

Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, yeni RTX önemli iyileştirmeler sunuyor gibi görünüyor. SM sayımı ve bellek kapasitesi büyük ölçüde geliştirildi. Mevcut üst düzey RTX 2080 Super bile 8GB video belleği kapasitesiyle geliyor. Yeni Ampere GPU'ların ne kadar iyi performans göstereceğini görmek ilginç olacak.



