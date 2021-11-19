Yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre elde edilen toplam gelir 7.1 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 50 artış yaşandı. Firma tarihindeki en yüksek gelir elde edildi. Net kâr da yine 2.46 milyar dolar oldu ve tarihi bir rekor kırdı.

Oyun bölümü bu dönemde 3.22 milyar dolar üretti ve yüzde 42 artış yakaladı. Veri merkezleri 2.94 milyar dolar gelir ile yüzde 55 büyüdü. Kişisel sanallaştırma bölümü 577 milyon dolar ile yüzde 144 büyürken otomotiv bölümü de 135 milyon dolar ile yüzde 8 arttı. Madencilik satışlarının bu dönem gerileme yaşadığı ifade ediliyor.

Şirket şimdiyse gözünü, birbirine bağlı sanal dünyalar için kullanılan bir terim olan metaverse’e alıştırıyor. Şirketin yazılım platformu Omniverse, 3D çevrimiçi alan olanağı sunuyor.



