O 45 kiloyu nasıl verdin Adele?

İngiliz şarkıcı Adele yeni yüzünü ilk kez Ekim ayında Drake'in doğum günü partisinde gösterdi. 30 yaşındaki star, Instagram'da geceden birkaç fotoğraf paylaşarak "Eskiden ağlıyordum, şimdi terliyorum" notunu düştü. Daha önceleri 'kıvrımlarıyla mutluyum' diyen Adele'in geçirdiği büyük değişim, sosyal medyayı salladı. Ertesi gün magazin sayfaları Adele ile şenlendi.

İnternet onun verdiği kilolarla çalkalanırken, aradan geçen birkaç ay sonunda, Adele Ocak'ta bir fitil daha ateşledi. Karayipler'de Harry Styles ile birlikte sahilde koşan fotoğrafları ortaya çıktı. People dergisine konuşan bir hayranı, Adele'in kendilerine 45 kilo verdiğini söylediğini aktardı. Ama herkesin aklında bir soru, nasıl başardı?

Egzersiz rutini nasıl

Herkesin sağlık dolu hayatıyla gündeme gelmeye çalıştığı bir dönemde Adele'in egzersizden nefret ettiği bir sır değil. Adele, 2016'da verdiği bir röportajında spor için "Keyif almıyorum. Daha çok ağırlık kaldırmayı seviyorum. Aynaya bakmayı sevmiyorum" demişti. Adele, 7 yıl evli kaldığı eşi Simon Konecki'den ayrıldıktan sonra bir spor hocası tuttu ve haftada 3 gün egzersiz yaptı. Haftalık programında kardiyo ve dairesel antrenman gibi rutinlerin bulunduğu biliniyor. US Weekly'e konuşan Adele'e yakın bir kaynaki "Sağlıklı olmayı ve oğluna iyi bir örnek oluturmayı çok istiyor. Daha çok, kilo vermeye değil, iyi hissetmeye odaklanıyor." demişti.

Adele'in ABD'li antranörü Dalton Wong aynı zamanda Hollywood starı Jennifer Lawrence ile de çalışıyor. Adele ve Jennifer Lawrence'ın arkadaşlığı ise magazin gazetecilerinin yabancısı olmadığı türden. Hollywood yıldızlarının Brezilyalı pilates koçu Camilla Goodis, Adele'in 2013'ten itibaren hayatını değiştirmeye yönelik kararlar almaya başladığını belirtiyor. Goodis ve Adele, Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Field aracılığıyla tanışmış. Goodies şöyle diyor, "Onun, haftada 5-6 gün antrenman yapan Robbie ve Ayda gibi büyük bir spor tutkunu olduğunu düşünmüyorum ama şu an her ne yapıyorsa harika görünüyor"

Yakın arkadaşı Jennifer Lawrence ve Adele

Sıkı bir diyet programı uyguladı mı?

Adele daha önce kilo vermek için 'sirtfood diyeti'ni uyguladığını söylemişti. Pilates, ağırlık kaldırma egzersizleri, şekeri kesmeye dayanan Sirtfood diyetinde, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive eden yiyecekler tüketiliyor. Sirtfood diyetinin belli günlerinde kırmızı şarap, bitter çikolata ve kahve gibi ürünler tüketilebilmesi cazibeli kılan özelliklerinden biri. Yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekler Sirfood diyetinin vazgeçilmezlerinden. Kırmızı etin ise sirtüin proteinine katkısı yok.

Diyetin en etkileyici iddialarından biri, haftada 3 kilo verme vaadi. Ama bu öyle parkta yürüyüş yapmakla olmuyor. İlk üç gün, günde 1000 kalorinin üzerine çıkmak yok. Bu üç günde ayrıca tamamen sirtuin (zayıflama geni) proteinin aktive eden yiyecekler tüketiliyor. Dördüncü günde ise programa yeni eklenen gıdalarla kalori alımı 1500'e çıkıyor. Devam eden haftalarda ise egzersizin artmasıyla diyette 'izin verilen' yiyecekler de artıyor.

Yeni hayatı çok mu sınırlı?

Adele'in verdiği aşırı kilo ve yeni vücudu büyük merak uyandırdı. Ancak iyice zor tanınmaya başlayınca yeni görünümü aynı zamanda endişelere yol açtı, "Daha ne kadar ileri gidecek" diye. Çünkü son günlerde ortaya çıkan leoparlı elbisesiyle göründüğü yeni fotoğrafında, incecik beli dikkat çekiyor. People dergisine konuşan bir kaynak, "Kendisi gibi görünüyor ama çok farklı. Güzel ama aynı zamanda tanınmaz halde" diyor.