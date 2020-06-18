O anlar kameraya böyle yansıdı
Kırklareli’nde şiddetli yağışın göle çevirdiği caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmeye çalıştığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.
18 Haziran 2020, Perşembe 22:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kırklareli’nde, hafta başından bu yana aralıklarla şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Kırklareli merkezde, cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü trajikomik bir olaya imza attı. Görüntülerde, sağanak nedeniyle göle dönen caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmesi, yüzleri güldürdü.
İlgili Haberler
İHA
BUNLARI DA OKUYUN