O anlar kameraya böyle yansıdı

Kırklareli’nde, hafta başından bu yana aralıklarla şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Kırklareli merkezde, cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü trajikomik bir olaya imza attı. Görüntülerde, sağanak nedeniyle göle dönen caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmesi, yüzleri güldürdü.





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İHA