Türkiye O anlar kameraya böyle yansıdı

O anlar kameraya böyle yansıdı

Türkiye

O anlar kameraya böyle yansıdı

Kırklareli’nde şiddetli yağışın göle çevirdiği caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmeye çalıştığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

18 Haziran 2020, Perşembe 22:15 Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde, hafta başından bu yana aralıklarla şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Kırklareli merkezde, cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü trajikomik bir olaya imza attı. Görüntülerde, sağanak nedeniyle göle dönen caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmesi, yüzleri güldürdü.


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İHA

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