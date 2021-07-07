Zoenesquik isimli TikTok kullanıcısı, sağ bacağının altında hem bir kaşıntı hem de bir acı hissediyor. O sırada telefonun kamerası ile bu anları kaydeden TikTok kullanıcısı, çorabını kaldırdığında bacağında bir kanama olduğunu görüyor. Daha sonra ise çorabın altında bir şeylerin hareket ettiğini görüyor.

Çorabının altından kan emici sülüğün çıktığını gören genç kadın çığlıklar içinde videoyu kaydetmeye devam ediyor. Arkadaşından yardım isteyen Zoe, hem büyük bir korku hem de şaşkınlık yaşıyor. Pek çok kişiyi rahatsız eden bu video kısa sürede 15 milyon izlenmeye ulaştı zira Zoe’nin 4 milyona yakın bir takipçisi bulunuyor.

BU TİP VİDEOLARLA BİLİNİYOR

Avustralya’da yaşayan Zoe, bu tip videolarıyla biliniyor. Zira zaten ülkede dünyanın en çeşitli böcek türleri bulunuyor ve çoğu da oldukça zehirli. Videodaki sülük ise uzun bir süredir kızın çorabında bulunuyor olacak ki oldukça şişmiş görünüyor.

Videoyu görenler ise fobilerinin tetiklendiği söylüyor. Zoe için endişelenenlerin yanında onların başına gelseydi bayılacaklarını söyleyenler de bulunuyor. Bir kullanıcı ise "Bu çok korkunç, bunu gerçekten yaşamak zorunda kaldığın için çok üzgünüm." diyor ve bir diğeri ise kendi başına gelse "Zihinsel olarak iyileşebileceğimi hiç sanmıyorum" diyor.



