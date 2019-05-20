O anları gizli kamera kaydetti!

Isparta'da hayırseverlerin yardımıyla yapımı devam eden Hz. Ali Camii'nin bir bölümü ibadete açıldı. Bir hayırsever, Cami Yaptırma Derneği'ne, camide çelik kasaya bir miktar para bağışında bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine kasayı açan yetkililer paranın yerinde olmadığını gördü. Kasadaki paranın çalınmış olabileceğini düşünen dernek yönetimi ve cemaat, hırsızı yakalamak için kasaya bir miktar daha para koydu. Bu paranın da çalınması üzerine camiye güvenlik kamerası yerleştirildi.

Bir süre sonra kasadaki paranın yine çalındığını belirleyen dernek yönetimi, cami görevlileri ve cemaat, bu kez namazlardan sonra nöbet tutmaya başladı. Nöbet yaklaşık bir haftadır sürerken, geçen cuma günü camiye gelen şüpheli namaz kılar gibi yaparken, imam hatip ve müezzin tarafından yakalandı. Durum polise bildirilirken, şüphelinin M.A. olduğu belirlendi. Gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını da inceledikten sonra M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Camideki çelik kasadan 1340 lira çalındığı belirtildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin çelik kasadan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kasanın üst tarafında para atmak için açılan bölümden fenerle bakan şüphelinin, elindeki uzun bir aparatla içerideki paraları çekip çıkardığı, ardından cebine koyduğu görüldü.

Hz. Ali Camisi İmam Hatibi Muhammed Mahmut Sami Şeker, bir hayırseverin kasaya toplu para attığını söylediğini, kasanın kontrol edildiğinde paranın olmadığının anlaşıldığını söyledi. Şeker, "Bu kişi 3- 4 günde bir gelerek o parayı bağış yapılan yerden çekiyor. Kasaya bir miktar daha para konuluyor. Onun da yerinde olmadığı görülüyor. Hal böyle olunca cemaatle birlikte kasanın bulunduğu yere gizli kamera konuluyor, sonrasında başka bir kamera daha konuluyor ve nöbet tutmaya başlıyoruz. Sabah cemaatten biri, öğleden sonra da müezzin arkadaşla biz bekliyoruz. O şekilde 3-4 gün boyunca nöbet tuttuk" dedi.

İHA