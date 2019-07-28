Ezgi Mola, işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı ile ortak olup Alaçatı'da gece kulübü açmış ve burada misafirlerini konuk etmeye başlamıştı.

Mola, sosyal medya hesabından mekanla ilgili dün gece başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.

Oyuncu mekanıyla ilgili kendisine yöneltilen şaşırtıcı bir eleştiriyi Instagram sayfasına taşıdı ve 18 yaş sınırı olan bir mekana çocuğuyla birlikte giremediği için isyan eden bir anneye sert ifadelerle cevap verdi.

''YUH ARTIK!''

Eleştiren anne, ''Hayvan dostu gibi görünen sizler mekanlarınıza çocuk almıyor, gelen misafirleri sadece çocukları olduğu için geri çeviriyor, çoğu insanı mağdur ediyorsunuz. Yazık çok yazık...'' deyince Ezgi Mola da şu sözlerle açtı ağzını yumdu gözünü:

''Yuh artık! Senin çocuğunu senden çok ben düşünüyorum anlaşılan! Alkollü mekana çocuk almıyoruz! Orası bar! Restorant değil, kafe değil! Bar!''

İŞTE EZGİ MOLA'NIN O PAYLAŞIMI: