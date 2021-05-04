Türkiye O anne gözaltına alındı! ‘Kendisini çok uyardık ama durmadı’

O anne gözaltına alındı! ‘Kendisini çok uyardık ama durmadı’

Türkiye

O anne gözaltına alındı! ‘Kendisini çok uyardık ama durmadı’

Adana'da Suriye uyruklu Suzan H., 3 çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı. Komşuları, Suzan H.'nin, daha önce de çocuğunu balkondan sarkıttığını öne sürdü.

04 Mayıs 2021, Salı 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Suriyeli Suzan H., iddiaya göre, daha önce de şiddet uyguladığı 3 çocuğundan büyük oğlu Sultan H.'yi dövmeye başladı. Çocuğun ağlamasını ve bağırışlarını duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Suzan H., polislere kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilen kadın, kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı. 


Aynı sokakta yaşayan Fehime Yeşilbudak, Suzan H.’nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını belirtip, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi" diye konuştu.

Suzan H.’nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Anıl ATAR/ DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
ABD ile bu kez iş ciddi görünüyor
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zihin açıklığı
Rauf Tamer
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Rüşvet' suçundan ceza alan binbaşı beraat etti