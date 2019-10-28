O artık Selin Çıra

Gökhan Çıra ile bu akşam evlenen Selin Ciğerci muradına erdi ve artık Selin Çıra olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.

Selin Çıra düğün dansı videosunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

Gelinliği takipçileri tarafından çok beğenildi

Selin Çıra'nın göz kamaştıran gelinliği takipçileri tarafından çok beğenildi.

Nikah şahidi şarkıcı Demet Akalın oldu

Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine giren çift görkemli bir düğün gerçekleştirdi.

Uzun süredir birlikte olan futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci dünyaevine girdi. Çifti birçok dostu yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahidi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

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