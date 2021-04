O bir kültür ikonu: Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor

Hollywood’un efsanevi oyuncularından Audrey Hepburn’ün hayatını esas alan bir dizi hazırlanıyor. Dizinin senaryosu, 1993 yılında 64 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncunun oğlu Luca Dotti ile İtalyan gazeteci ve yazar Luigi Spinola’nın birlikte hazırladığı Audrey at Home adlı kitabı temel alacak. Senaryoyu; CSI, The Good Wife ve The Leftovers adlı dizileriyle tanınan Jacqueline Hoyt yazacak. Sabrina, Breakfast at Tiffany’s filmleri başta olmak üzere pek çok klasik filmde rol alan Audrey Hepburn, Roman Holiday filmiyle Oscar almıştı.

NTV'de yer alan haber göre, Audrey at Home, adlı yarı biyografik, yarı ünlü yıldızın yemek tariflerini içeren kitap, röportajlarından pasajlar, tarifler ve hiç yayımlanmamış aile fotoğraflarını içeriyor.

DİZİNİN ADI: AUDREY

Kitaba dayanarak hazırlanacak dizinin adı Audrey olarak belirlendi. Dizinin yayınlanacağı kanal ve Hepburn’ü canlandıracak oyuncu henüz açıklanmadı.

AUDREY HEPBURN'ÜN HAYATI

1929’da Belçika’da doğdu. 1939’da Hollanda’ya taşındı. 1939-1944 yılları arasındaki II. Dünya Savaşı sırasında büyük açlık çekti. 1948’de Londra’ya bale okumaya gitti. 1951’de ilk filminde rol aldı.

1960’da “Tiffany'de Kahvaltı”da oynadı. 1988’de UNICEF’in iyi niyet elçisi oldu. 1993’de hayatını kaybetti.