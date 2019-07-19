O bölümü seçenlere 5 yıl asgari ücret kadar burs! İşte Tekstil Mühendisliği taban tavan puanları...
ÖSYM tarafından YKS sonuçları ve tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı. Tercih süreci ile birlikte özel ve devlet üniversitelerinin 2019-2020 öğretim yılı için tercih ve tanıtım günleri de başladı. Adaylar da üniversitelerin burs imkanları ve bölümlerin avantajları konusunda sıklıkla araştırma yapıyor. Üniversiteler de adayların tercihlerinde ilk sırada yer alabilmek için fırsatlar sunmaya başladı bile. Üniversitede okurken her ay asgari ücret kadar burs imkanı sunan Tekstil Mühendisliği bölümü de adayların en çok araştırdığı bölümlerden. Peki, asgari ücret kadar burs almak mümkün mü? İşte Tekstil Mühendisliği taban tavan puanları...
ÖSYM’nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar YKS sonuçlarına göre yapacakları üniversite tercihleri konusunda uzmanlardan tavsiyeler alıyor. Üniversiteler, bölümler ve imkanlar gibi konularda araştırmalar yapan adaylar tercihlerini belirleyecek fırsatlara da açık. Üniversitede okurken her ay asgari ücret kadar burs imkanı sunan Tekstil Mühendisliği bölümü de adayların dikkatini çekmiş durumda. İşte Tekstil Mühendisliği taban tavan puanları...
Üniversitede okurken asgari ücret kadar burs almak mümkün. Tekstil Mühendisliği bölümüne giren öğrenciler artık maaş gibi 5 yıl boyunca burs alabilecek.
Türkiye Tekstilde dünyada 7. Sırada ancak nitelikli işgücü anlamında eksiklikler bulunuyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği de Tekstil Mühendisliği’nin önünü açmak için bir çalışma yapıyor. Bu yıldan itibaren Tekstil Mühendisliği’ni yeni kazanan öğrencilere asgari ücret kadar burs alabilecek.
Bursu alabilmek için adayların ilk 20 bindeki adayların ilk 5 tercihten birinde Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih etmesi gerekiyor. 20 bin-50 bin arasında puan almış olanlara asgari ücretin yüzde 70’i, 50 bin ile 80 bin arasındaki öğrencilere de asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs alacaklar. Okul bittikten sonra da bu öğrencilere sektörde öncelik tanınacak.