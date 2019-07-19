ÖSYM’nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar YKS sonuçlarına göre yapacakları üniversite tercihleri konusunda uzmanlardan tavsiyeler alıyor. Üniversiteler, bölümler ve imkanlar gibi konularda araştırmalar yapan adaylar tercihlerini belirleyecek fırsatlara da açık. Üniversitede okurken her ay asgari ücret kadar burs imkanı sunan Tekstil Mühendisliği bölümü de adayların dikkatini çekmiş durumda. İşte Tekstil Mühendisliği taban tavan puanları...

Üniversitede okurken asgari ücret kadar burs almak mümkün. Tekstil Mühendisliği bölümüne giren öğrenciler artık maaş gibi 5 yıl boyunca burs alabilecek.

Türkiye Tekstilde dünyada 7. Sırada ancak nitelikli işgücü anlamında eksiklikler bulunuyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği de Tekstil Mühendisliği’nin önünü açmak için bir çalışma yapıyor. Bu yıldan itibaren Tekstil Mühendisliği’ni yeni kazanan öğrencilere asgari ücret kadar burs alabilecek.

Bursu alabilmek için adayların ilk 20 bindeki adayların ilk 5 tercihten birinde Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih etmesi gerekiyor. 20 bin-50 bin arasında puan almış olanlara asgari ücretin yüzde 70’i, 50 bin ile 80 bin arasındaki öğrencilere de asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs alacaklar. Okul bittikten sonra da bu öğrencilere sektörde öncelik tanınacak.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TABAN TAVAN PUANLARI