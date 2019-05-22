O cinayet için müebbet istendi: Üç kişi tutuklandı!

Hande Yener'in, DJ'lik yapan oğlu Çağın'ı izlemeye gittiği Ortaköy'deki barda olay çıkmıştı. Sabah gazetesinin haberine göre; gürültü yaptığı için uyarılan Alkan Uçarer isimli müşteri, mekan sahibi ve güvenlikle kavga etmişti.

Kulüpten dışarı atılan müşteri, bir süre sonra silah bulup yeniden mekana geldi. Uçarer, kendisini döven kişileri dışarıya çağırdı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

İddiaya göre; Uçarer, rastgele ateş etmeye başlayınca mekanın güvenliği karşılık verdi. Çatışmada Uçarer hayatını kaybetti. Polis, kurşunun çıktığı silahın sahibi O.K. ile iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Savcılık 'kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçundan şüpheliler hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı.