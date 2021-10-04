Tv100'deki habere göre, Ali Palabıyık'ın bu kadar moralsiz ve formsuz olmasının sebebi maçlara konsantre olamaması. Konsantrasyon probleminin altında ise kıskançlık ve hayal kırıklığı yatıyor. İddiaya göre bir MHK yetkilisi "Ali Palabıyık'ın morali bozuk, çünkü Halil Umut Meler'in kendisinin önüne geçtiğini düşünüyor" dedi.