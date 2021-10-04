Rizespor ile Galatasaray arasında uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandı. Maçın sonlarında yaşananlar, kaçan penaltı, hakem kararları, son saniye golü gibi olaylar karşılaşmayı unutulmaz kıldı. Ancak maçın da önüne geçen hakem Ali Palabıyık için ilginç bir iddia var.
Tv100'deki habere göre, Ali Palabıyık'ın bu kadar moralsiz ve formsuz olmasının sebebi maçlara konsantre olamaması. Konsantrasyon probleminin altında ise kıskançlık ve hayal kırıklığı yatıyor. İddiaya göre bir MHK yetkilisi "Ali Palabıyık'ın morali bozuk, çünkü Halil Umut Meler'in kendisinin önüne geçtiğini düşünüyor" dedi.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasındaki maçı yönetmişti. Halil Umut Meler ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg - Lille mücadelesinde görev aldı.
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verdiği ve vermediği kararlarla geceye damga vuran Ali Palabıyık'ın MHK tarafından bir süre dinlendirileceği söyleniyor. 40 yaşındaki hakem için dün akşam tüm spor yorumcuları olumsuz konuştu.
Rıdvan Dilmen:
Türk futboluna Ali Palabıyık diye yepyeni bir hakem gelmişti. Bu Ali Palabıyık maalesef her yıl geriye gidiyor, her yıl!
Ahmet Çakar:
Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı. 'Şu takım kollandı, bu takım kollandı' diye bakmayın. Bugün MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem.
Erman Toroğlu:
Biliyorum ki baştan sona kadar hakem konuşulacak. Ama hakem ilk dakikadan son ana kadar iki tarafa da bariz olmayan sertliklerde izin verdi. Hakem, böyle ikili mücadelelerde diğer hakemler gibi çalan bir tip değil. Türkiye'ye bu tip hakem lazım değil, Cüneyt Çakır gibi hakem lazım, baktı gole gidiyor adam tak keseceksin. Adam oynattı bak, hepsini oynattı, böyle hakemler yaramaz bize. Cüneyt Çakır geçen hafta gole giderken düdüğü çalmıştı. Onlara alışkınız. Halbuki böyle daha zevkli.
Deniz Çoban:
Ali Palabıyık, bugün sahada değildi. İki takıma da belirgin hatalar yapmış oldu. Yargıcı art niyetliydi diyorlar. Mümkün değil, iki tarafa da yapıyor. Bugün Ali Palabıyık’ın verdiği birçok tartışılan sonucu var fakat bence Muslera'yı atamadığı dakika Türk hakemliği yara aldı.