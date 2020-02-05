O gemide 10 kişide korona virüsü tespit edildi

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda demirli İngiltere bandıralı cruise gemisi Diamond Princess'te 10 yolcunun koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Pazartesi akşamı içindeki 2 bin 500 yolcu ve bin personel ile Yokohama'ya gelen gemide önceden yolculuk eden Hong Konglu bir kişi, gemiden Hong Kong'da indikten sonra kendisine korona virüsü teşhisi konmuştu. Reuters, geçen ay Diamond Princess ile yolculuk yapan ve 25 Ocak'ta Hong Kong'da gemiden inen 80 yaşındaki bir erkek yolcunun koronavirüs taşıdığının tespit edilmesi üzerine gemiyi denzenfekte etmek için kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, şu ana dek gemide bu yolcuyla temas eden veya kendini iyi hissetmeyen 273 yolcu ve mürettabata test uygulandığını ve sonucu gelen 31 kişi içinden 10'unun koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Bu 10 kişinin arasında üç Japon, üç Hong Konglu, iki Avustralyalı, bir ABD'li yolcu ve bir de Filipinli mürettebat bulunuyor.

Titanik'i anımsattı

Diaond Princess'in sahibi İngiliz Carnival şirketi, yazılı bir açıklama yaparak durumun kontrol altında olduğu güvencesini verdi. Gemide bulunan 2,666 yolcunun yaklaşık yarısı Japon. Karantinaya alınan geminin içinde, henüz tahlili yapılmamış bir yolcu olan İngiltere vatandaşı David Abel, Facebook hesabında paylaştığı mesajda "Kabinlerimizde kalmamız söylendi. Gemi hayalet şehir gibi. Genellikle kalabalık olan kısımlarında müzisyenler hala çalıyorlar ama ortalıkta gezinen 20 kişi ya var ya yok" dedi. Abel'in açıklaması, gem, batarken orkestranın ısrarla çalmaya devam ettiği efsane film Titanik'i anısmsattı. Geminin 14 gün karantinada kalacağı, limandan demir alması planlanan diğer iki geminin seyahatinin ise şu an için iptal edildiği ifade edildi.