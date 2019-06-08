O görüntüler ortaya çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı.

Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti.





İMAMOĞLU: BU VALİ İTLİK YAPMIŞTIR

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağını söyleyince yaşanan gerginlikte İmamoğlu polislere, 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' dedi.

İKİ YÜZLÜ TUTUM

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret ettiği anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Fakat FOX haber sunucusu Fatih Portakal İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a yönelik ağır hakaret içeren sözlerini yayınlamadı. Fatih Portakal, "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" dedi.





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