İngiliz duvar resmi sanatçısı Banksy'nin Paris'teki bir eserinin geçtiğimiz Eylül ayında ortalıktan kaybolmasının ardından polis hâlâ olaya karışanları araştırıyor. Şubat ayının başında olayla ilişkili olduğu düşünülen 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelilerden biri ise hırsızlığı 'Bansky'nin' yönlendirmesiyle yaptığını iddia etti. Bansky'nin hırsızlığı azmettirdiğine dair bazı kanıtlar olduğu öne sürülüyor. Bansky'ni basın temsilcisi, Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, sanatçının hırsızlığa dahil olduğu iddialarını reddetti. Bansky'nin hırsızlıkla ilgisi olsun ya da olmasın, masum bir insan şu an hapis tehlikesiyle karşı karşıya.

Şüphelinin evinde Bansky eserleri

Öte yandan Bansky tarafından azmettirilen kişinin avukatı, Bansky'nin de olaya dahil olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar olduğunu belirterek müvekkilinin Bansky'nin yakın çevresinden kişilerle bağlantısının olduğunu söyledi. Avukatın sunduğu kanıtlardan bir başkası ise, müvekkilinin evinde çok sayıda Bansky eserinin olması. Avukat, bu eserleri müvekkiline bizzat Bansky tarafından verildiğini savunuyor.



