O haberi duyunca kahroldu... Bir an bile bakamadı

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesindeöğle saatlerinde Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. D400 üzerinde servis aracına binmek üzere yan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve rehber olduğu öğrenilen Ahıska Türklerinden Ravil Geniyev, H.Ö.'nün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

YANINA OTURUP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İlk incelemesi yine olay yerinde yapılan rehberin cenazesi morga kaldırıldı. Bu arada kazayı haber alıp olay yerine gelen ve yakını olduğu öğrenilen bir kişi, cenazenin yanına oturup uzun süre gözyaşı döktü. Telefonla arayıp kaza hakkında diğer yakınlarına bilgi veren adam, konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Mahallede bulunan vatandaşlar o bölgede yaya geçidi ve hız sınırı tabelası olmadığı için araçların yan yolu otoban gibi kullandıklarını ve çok süratli geçtiklerini, daha önce de birçok kaza olduğunu söyledi.

Vatandaşlar bu bölgede tabela ve yer çizgisi yapılarak araçların dikkatli geçmesini istediler.

Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma tarafından gözlem altına alındı.

İHA



