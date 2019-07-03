O infazda flaş gelişme! 'Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız' deyip öldürmüştü...
İzmir'in Konak ilçesinde, kına gecesinden bir gün sonra ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.G. tutuklandı
İzmir Konak'taki Güney Mahallesi'nde, ablasının nişanlısı Tugay Keser'i (24) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.G.'nin (24), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı N.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
UZUN ZAMANDIR AİLELER ARASINDA HUSUMET VARDI
Konak ilçesinde, 1 Temmuz'da meydana gelen olayda N.G, kına gecesinden bir gün sonra ablasının nişanlısı Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldürmüştü.
Öte yandan genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenilmişti.
AA-DHA