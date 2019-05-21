Acun Ilıcalı, Survivor'a damga vuran eski yarışmacıların Dominik'e geleceğini duyurdu ve eski yarışmacıların isimlerini açıkladı:

NAGİHAN KARADERE AÇIKLAMA YAPTI

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından ise Nagihan Karadere, Survivor 2019 macerası öncesinde bir paylaşım yaptı. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Nagihan, fotoğrafa: "Hazırlıksız gidiyorum. Parkuru tamamlarsam ne mutlu bana" notunu düştü.

Acun Ilıcalı: "Survivor 2019'da Türk ve Yunan yarışmacıların karma takım olarak, eski yarışmacılara karşı mücadele edeceğini söyledi. Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız." dedi.