Türkiye O jetin pilotu İstanbul'da tutuklandı! Suçlamayı kabul etmedi

O jetin pilotu İstanbul'da tutuklandı! Suçlamayı kabul etmedi

Türkiye

O jetin pilotu İstanbul'da tutuklandı! Suçlamayı kabul etmedi

İstanbul’a gelen özel jetin pilotu Veli Demir havalimanında gözaltına alınarak tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen pilot, uyuşturucu dolu 25 valizin yolcuya ait olduğunu söyledi.

30 Aralık 2021, Perşembe 08:38 Son Güncelleme:
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Brezilya'da içerisinde 1.3 ton kokain ele geçirilen özel jetin pilotu Veli Demir, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Jetin sahibi Şeyhmus Özkan ve 5 yöneticisiyle ilgili ifade işlemleri ise sürüyor.

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Geçtiğimiz pazar günü saat 04.20’de İstanbul’a gelen Veli Demir, havalimanında gözaltına alındı. Polis o gece jeti işleten ACM-Air’in merkezini de bastı ve patron Şeyhmus Özkan ile 5 yönetici de gözaltına alındı.

"UÇAĞA ÇOK SAYIDA VALİZ YÜKLEDİ"

Demir emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi, uyuşturucu dolu 25 valizin yolcuya ait olduğunu söyledi. Demir, “Jeti kiralayan Gonzales Valdez uçağa çok sayıda valiz yükledi” dedi. Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

ACM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özkan ve 5 yöneticinin sorguları ise Emniyet’te sürüyor.

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