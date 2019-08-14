O kaza ile ilgili aylar sonra ortaya çıkan detay!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'tan, İngiliz Cardiff City'ye transfer olan ve Galler'in Cardiff kentine giderken 21 Ocak günü uçağı radarlardan kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cansız bedenine haftalar sonra ulaşılmıştı.

Sala'yı arama çalışmaları önce durdurulmuş, ardından göz önünde olan birçok futbolcunun baskısıyla arama kurtarma çalışmaları kaldığı yerden devam etmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat'ta ise içindeki cesedin Sala'ya ait olduğu açıklanmıştı. Pilot David Ibbotson'a ise hala ulaşılamadı...

Air Accidents Investigation Branch (AAIB) tarafından yeni bir açıklama geldi.

Uçak kazası gerçekleşmeden önce hem pilotun, hem de Sala'nın ciddi bir karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı, bu zehirlenmenin de uçağın pilotunun manevra kabiliyetine önemli ölçüde ya da tamamen zarar verdiği tespit edildi.

Zehirlenme sonrası uçak içerisinde ölmüş olabilecekleri ya da çarpma etkisiyle hayatlarına son verilmiş olabileceği kısmı hakkında ise net bir açıklama gelmedi.







