Türkiye 'O köye bir daha adım atmam' Dehşeti yaşadı!

'O köye bir daha adım atmam' Dehşeti yaşadı!

Türkiye

'O köye bir daha adım atmam' Dehşeti yaşadı!

Erzincan'dan ekmek pişirdiği sırada tandıra düşerek yaralanan Melek Akar (60), 'Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam' dedi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 10:44 Son Güncelleme:
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Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde, 4 çocuk annesi Melek Akar, ailesinin haftalık ihtiyacı olan ekmeği pişirmek için tandırı yaktı. Gün boyu çalışan Akar, son ekmekleri çıkarırken dengesini kaybedip, tandıra düştü. Alevlerin kor olduğu tandırdan kendi kendine çıkabilen Akar, komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Melek Akar, yaşadıklarını anlatarak, "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki. Diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" diye konuştu.

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)

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