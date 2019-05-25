O memurlara hem zam hem ikramiye

1 Nisan-31 Aralık arasında geçerli olan sözleşme kapsamında, 1 Nisan’dan itibaren memurlara aylık 1500 TL (brüt) SDS ödemesi yapılacak. Süresi sona eren SDS'ye göre personel yılda 950 TL alırken; yeni sözleşmeyle SDS ödemesi aylık 1500 TL’ye yükseltildi.

1000'ER LİRA

Sözleşmede SDS haricinde bu memurlara 3 ayrı ikramiye verilmesi de kararlaştırıldı. Buna göre memurlar; 31 Mayıs sözleşme ikramiyesi 1000 TL, Ramazan Bayramı ikramiyesi 1000 TL ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1000 TL olmak üzere 3 ayrı ikramiye hakkı kazandı. SDS'den yararlanacak personel sayısı; İBB'de 10 bin 463, İSKİ'de 2 bin 492 ve İETT'te 726 kişi olarak hesaplandı. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan kadınlara 1 gün idari izin verilecek.