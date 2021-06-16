O meslek grubuna aşı zorunlu olacak

Artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gevşeme planlarını erteleyen İngiltere çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hükmet koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlanırken, bu kuralın kapsayacağı ilk grup belli oldu. Aynı habere göre, hastalara evde bakım hizmeti sunan kişiler için koronavirüs aşısı zorunlu hale getirilecek.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, hükümet Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) görev alan tüm personel için benzer bir zorunluluk getirmek için çalışmalar yürütüyor.

1.5 milyon kişiye istihdam sağlayan evde bakım hizmetleri için alınan bu kararın pek çok kişinin işini bırakması ile bir sağlık krizine yol açabileceği de gelen iddialar arasında. Aynı haberlere göre, söz konusu yasa kabul edildiğinde bu alanda hizmet veren kişilere aşı olmak için 16 hafta verilecek.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin NHS'de işe başlamak için aşı olma zorunluluğu getireceği iddiası çok konuşulmuştu. Telegraph'ın ortaya attığı iddiaya göre, aşı olmayan herhangi birinin NHS'de işe başlamasının önüne geçilecek.



